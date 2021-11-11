السعودية تطلق تحذيرا عالي الخطورة لمستخدمي "آبل"

وجه المركز الوطني السعودي الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرا عالي الخطورة، بخصوص تحديث أمني في منتجات "آبل" (Apple).

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله أن شركة آبل أصدرت تحديثا جديدا من أجل معالجة عدد من الثغرات في المنتج (iCloud) لنظام (Windows 13).

تحذير أمني رقم: 357-2021

تاريخ: 2021/11/11



بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple:https://t.co/glSUhJY3z0

#Saudi_CERT pic.twitter.com/KfhenQDBay — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) November 11, 2021

وأوضح المركز السعودي للأمن السيبراني أن هذا المنتج متوفر للمنتجات التالية (Windows 10) وما بعده، أيضا، محذرا من أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وقد أوصى المركز السعودي بوجوب تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت آبل توضيحا لهذا التحديث.

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