خبير سوري: القمة العربية المقبلة قد تشهد تمثيل سوريا رسميا

قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية بدمشق، الدكتور على الأحمد، إن الحديث عن عودة سوريا للجامعة يأتي ضمن متغيرات بدأت قبل فترة طويلة، بعد أن أدرك الجميع أن هناك خلل كبير في التعاطي مع الدولة السورية، معربا عن اعتقاده أنه قد يكون هناك حضور سوري رسمي في القمة العربية المقبلة.
وأشار الأحمد إلى أن "سوريا دولة وازنة في المنطقة، وقد أعادت الدول العربية قراءة المشهد في هذا السياق، وربما نكون ذاهبين باتجاه حضور سوريا بتمثيل رسمي في قمة الجامعة العربية المقبلة"، بحسب قوله.
وحول موقف السعودية من سوريا، أكد الأحمد أن "النظام الداخلي للجامعة لا يحتم توافق بين الأعضاء لعودة سوريا، لأنه سبق تجميد مقعدها رغم عدم توافق الأعضاء"، معتبرا أن "هناك أيضا إشارات سعودية بدأت بمشاركة وزير السياحة السوري في مؤتمر بالسعودية كما أن هناك وفود سورية تزور المملكة، معربا عن اعتقاده أن تعيد المملكة قراءتها للموقف في ضوء التهديدات الإقليمية والتوسع التركي".
وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قال إن الوقت قد حان لإنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكدا رفض بلاده للقرار منذ البداية ودعمها لكل ما يخدم لمّ الشّمل العربي.
وأضاف على هامش ندوة للدبلوماسيين الجزائريين، أنه لا يعتقد أن هذه الخطوة ساهمت في تحسين الوضع".
و أعرب عن أمله أن" تساهم زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، مساهمة إيجابية في تذليل العقبات بين سوريا وبقية الدول العربية"، مؤكدا أن " الجزائر ستبارك كل الخطوات التي ترمي إلى خلق أجواء لم الشمل العربي".
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