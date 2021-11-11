تمرين أمني في البحر الأحمر بمشاركة دول خليجية وإسرائيل وأمريكا

وبحسب الصفحة الرسمية للأسطول الأمريكي الخامس على "تويتر"، فقد بدأت، أمس الأربعاء، قوات تابعة لكل من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) بإجراء تمرين متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر.
🇦🇪⚓️🇧🇭⚓️🇮🇱⚓️🇺🇸— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 11, 2021
Forces assigned to the United Arab Emirates, Bahrain, Israel and U.S. Naval Forces Central Command began conducting a multilateral maritime security operations exercise in the Red Sea, Nov. 10.https://t.co/Quph73qc8d
ونوهت المصادر إلى أن التمرين الذي يستمر خمسة أيام، ينفذ بشكل تدريجي في البحر الأحمر، ويتم على متن سفينة النقل البرمائية الأمريكية "USS".
ويركز التدريب على عدة نواح أمنية منها، تكتيكات الزيارات والتفتيش والمصادرات، وسيعزز التدريب قابلية التشغيل البيني بين فرق الحظر البحري للقوات المشاركة.
November 8, 2021
وقال قائد الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر: "من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية والجماعية".
وتابع الجنرال الأمريكي قائلا: إن "التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".
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