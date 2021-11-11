الفلسطينيون يحيون ذكرى رحيل الرئيس الأسبق ياسر عرفات

انطلقت، اليوم الخميس، في مختلف محافظات الوطن والشتات، فعاليات إحياء الذكرى الـ17 على رحيل الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات.

رام الله - سبوتنيك. وأحيا الفلسطينيون الذكرى، بفعاليات مختلفة تمثلت بوقفات ومسيرات ومهرجانات وسط حضور رسمي وشعبي.

ووضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات لمناسبة الذكرى الـ17 لرحيله.

وأحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه الفعالية التي تحمل رمزية بالنسبة لهم .

من جانبه قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: "إن الذكرى الـ17 لرحيل القائد الشهيد ياسر عرفات تعتبر مناسبة ضاغطة على مشاعرنا، لأننا نتحدث بها عن قائد استثنائي ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة".

وأضاف: "إن ياسر عرفات الفدائي والقائد الذي حمل البندقية في الجبال والكهوف، وهو يبني اللبنات الأولى للثورة الفلسطينية، وقائد المسيرة الكبرى، حرص أن تكون هذه الثورة ملكا لشعبنا الفلسطيني من خلال القرار الوطني المستقل".

وتابع العالول: "الوفاء للشهيد ياسر عرفات يكون بالسير على نهجه، والحفاظ على الثوابت التي استشهد من اجلها".

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