نصر الله: السعودية تريد من حلفائها في لبنان أن يخوضوا حربا أهلية مع "حزب الله"

صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، بأن السعودية تبحث عن حجة لافتعال أزمة مع لبنان، وهذا أحد احتمالات الأزمة الحالية.

وقال نصر الله خلال كلمة متلفزة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد": "لدى السعودية مشكلة مع المقاومة في لبنان. نحن نعرف الدور السعودي في حرب تموز والتحريض السعودي من أجل مواصلة تلك الحرب".

وأضاف: "السعودية تريد من حلفائها في لبنان أن يخوضوا حرباً أهلية مع حزب الله خدمة لإسرائيل وأمريكا".

ووفقا له، فإن " السعودية لم تعطِ لبنان أي مساعدة منذ سنوات لأنها تريد حرباً أهلية"، حسب تعبيره.

وأشار نصر الله إلى "أن وزير الخارجية السعودي نفسه اعترف بأن مشكلته مع لبنان هي مع حزب الله، وكذلك السعودية اعترفت أن مشكلتها مع لبنان هي اليمن"، واصفا ما اعتبره "المزاعم السعودية بشأن فكرة الاحتلال الإيراني للبنان" بأنها "سخيفة".

وأكد أنه يهمه ظهور الحقائق فيما يتعلق بأسباب الأزمة المفتعلة بين السعودية ولبنان، لافتا إلى أن ردة الفعل تجاه تصريحات قرداحي مبالغ فيها جداً جداً وأن هناك مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين عرب وصفوا الحرب على اليمن بعبارات أقسى من تصريح وزير الإعلام اللبناني.

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