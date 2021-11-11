نقابة الأطباء السودانية تعلن اعتقال السلطات لناشط بارز

وقالت النقابة في بيان لها إنه جرى اعتقال الأصم، صباح اليوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن النقابة أن قوات تتبع للمجلس العسكري اعتقلت محمد ناجي الأصم واقتادته إلى مكان مجهول.

كان الأصم شخصية بارزة في انتفاضة البلاد في 2019، وهو أحد كبار المنتقدين لسيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مؤخرا، تجميد مؤسسات الحكم الانتقالي ومنها مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ما أدى إلى خروج آلاف السودانيين في احتجاجات في الشوارع، معتبرين قرارات البرهان "انقلابا"، في حين اعتبر الأخير وشريحة من السودانيين أنها جاءت لـ "تصحيح المسار الانتقالي".

وتسببت قرارات البرهان في حالة من الاستقطاب الحاد في نسيج المجتمع السوداني، والذي أصبح مهددا لانزلاق البلاد لأزمة سياسية وانفراط أمني، ولفتت مصادر أمنية إلى أنه في ظل هذه الحالة شعر الجميع بخطر الوضع القائم، ما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات المحلية والعالمية لاحتواء الأزمة.