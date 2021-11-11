نصر الله للسعودية: هل هكذا يتعامل الصديق مع صديقه؟

تساءل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني عن معاملة السعودية مع لبنان في الأزمة الأخيرة، مستنكرا: هل هكذا يتعامل الصديق مع صديقه؟

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال نصر الله: "السعودية تقدم نفسها كصديق للشعب اللبناني والسؤال هو هل هكذا يتعامل الصديق مع صديقه؟"

وعقد أمين عام حزب الله اللبناني مقارنة بين موقف السعودية وموقف كل من إيران وسوريا، قائلا: "سوريا تُشتم من رؤساء ومسؤولين في لبنان طوال 16 سنة، ومع ذلك لم تطلب عند اقتراح مرور الغاز المصري عبر أراضيها اعتذار أحد ممن شتمها وأهانها، وكذلك الصديقة ايران رغم كل الشتائم لم تسحب سفيرها ولم تطرد السفير اللبناني عندها".

تصريحات نصر الله جاءت في كلمة له خلال الاحتفال بـ "يوم شهيد حزب الله".

ووصف الأمين العام لحزب الله اللبناني ردة فعل السعودية على تصريحات الوزير جورج قرداحي بأنه موقف "مبالغ فيها جدا"، لافتا إلى أن "العديد من المسؤولين الأمريكيين والعرب والأمين العام للأمم المتحدة وصفوا الحرب في اليمن بتعابير أقسى مما قاله قرداحي ولم نر أي ردة فعل سعودية".

وقال نصر الله: "أيدت موقف وزير الاعلام قرداحي بعدم الاستقالة أو الإقالة، لأن أول الوهن كان باستقالة وزير الخارجية السابق شربل وهبي، وهذا كان خطأ؛ لأن السعودية قابلت هذه الخطوة بمزيد من السلبية"، حسب تعبيره.

وفيما شدد على أن "المطالب السعودية في لبنان لن تنتهي"، تساءل عن ماهية "المصلحة الوطنية" التي يطلبون من خلالها باستقالة وزير الإعلام، قائلا: "هل هي إذلال وانتقاص سيادة لبنان؟".

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