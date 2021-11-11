إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نجح في إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها نجاح قواته العسكرية وعبر عملية مشتركة مع الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلي "الشاباك" في إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.

במבצע משותף של צה"ל, שב"כ והמשטרה: סוכלה הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. אחד מחשודים נתפס ונמצאו 15 כלי נשק@Doron_Kadosh pic.twitter.com/XXe9zi2yxy — גלצ (@GLZRadio) November 11, 2021

وبدورها نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة تؤكد نجاح بلادها في إحباط عملية خطيرة لتهريب تلك الأسلحة.

في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث تمكنت القوات من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح، 8 بنادق شوتغان و 3 بنادق كلاشنيكوف ومسدسيْن بالإضافة إلى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين. pic.twitter.com/FQZ2zqjTrU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021

وأفاد أدرعي بأن القوات الإسرائيلية تمكنت من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب، حيث ضبطت بحوزته 15 قطعة سلاح مختلفة، وهي 8 بنادق "شوتغان"، ومسدسيْن، و3 بنادق كلاشنيكوف، فضلا عن سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع "القارفين".

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