الرئيس اللبناني يثير جدلا بتغريدة اقتبس فيها عن "الإمام علي"

أثار رئيس لبنان ميشال عون، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة اقتبس فيها عن الإمام علي، وذلك على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكتب عون على حسابه بتويتر "الأبرياء لا يخافون القضاء".

وأضاف: كما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن".

الأبرياء لا يخافون القضاء...

وكما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن" — General Michel Aoun (@General_Aoun) November 10, 2021

وقد تناول بعض رواد مواقع التواصل في لبنان التغريدة بأنها تحمل مدلولات طائفية، ما دفع الرئاسة للرد وتوضيح الأمر.

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تغريدة عون بالقول: "على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي…".

وقالت الرئاسة اللبنانية في سلسلة تغريدات على تويتر، إن "تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الامام علي واقواله إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.. ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 10, 2021

وأكدت أن التغريدة ليس لها أي مدلولات طائفية، متساءلة "لماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينيا عليها".

وتابعت: "التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير.. لماذا اعتبر من رد على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء منها أحداث الطيونة - عين الرمانة؟".

وأضافت أن "ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها".

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