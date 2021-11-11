مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفات أمريكية في طريقها إلى الخليج

ذكرت قناة عبرية، اليوم الخميس، إن مقاتلات إسرائيلية رافقت قاذفات أمريكية في طريقها إلى الخليج.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل توجه رسالة جديدة إلى إيران، مفادها مرافقة مقاتلات إسرائيلية من نوع "F-15" لقاذفتين أمريكيتين من نوع "B-1b" في طريقها إلى منطقة الخليج.

מטוסי קרב של צה"ל ליוו שני מפציצים ומטוס תדלוק אמריקניים שחצו את שמי ישראל בדרכם מהמפרץ. הטיסה התקיימה כחלק משיתוף פעולה עם צבא ארה"ב @ItayBlumental pic.twitter.com/8ABu299Ykz — כאן חדשות (@kann_news) November 11, 2021

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرات الإسرائيلية رافقت تلك القاذفات الأمريكية خلال عبورها سماء إسرائيل، في طريقها إلى الخليج، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لم تكتف بإرسال قاذفات أمريكية فحسب، وإنما رافقت معها طائرة للتزود بالوقود، وهي الرحلة التي تأتي في سياق التعاون والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted an American B-1B bomber over Israeli skies towards the Gulf earlier today.



The joint flight illustrates the continued strategic cooperation of the IDF with the United States in the area. pic.twitter.com/bD38bLt9dK — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2021

ويذكر أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15"، قد رافقت قاذفة أمريكية من طراز "B-1B" فوق سماء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج، وذلك في الثلاثين من الشهر الماضي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك