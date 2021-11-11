الأمم المتحدة: التطورات في السودان "مقلقة للغاية"

وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، آخر التطورات التي يشهدها السودان بأنها "مقلقة للغاية".

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن "يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن"، بحسب "رويترز".

ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك كذلك للإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تم وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

تأتي تصريحات دوجاريك، عقب إصدار قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل مجلس السيادة.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي: الفريق الأول عبد الفتاح البرهان- رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو- نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن - شمس الدين إبراهيم كباشي عضوا، الفريق ياسر العطا - عضوا، الفريق إبراهيم جابر - عضوا، مالك عقار تير - عضوا، الطاهر أبوبكر حجر - عضوا، الهادي ادريس- عضوا، رجاء نيكولا عبد المسيح - عضوا، يوسف جاء الكريم على - عضوا، أبو القاسم محمد محمد أحمد - عضوا، عبد الباقي عبد القادر الزبير- عضوا، سلمي عبدا الجبار المبارك عضوة.

يذكر أن البرهان فرض في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.