مبعوث أمريكا لشؤون إيران يزور الإمارات وإسرائيل والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص لشؤون إيران روبرت مالي سيزور الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة ستكون خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني للتنسيق قبيل جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان: "سينسق (المبعوث) نهجنا إزاء مجموعة كبيرة من بواعث القلق تجاه إيران".

وأشار إلى أن بواعث القلق تتضمن أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والجولة السابعة المقبلة من المحادثات بشأن عودة الجانبين للامتثال التام (للاتفاق).

جاء ذلك في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة التي من المقرر أن تُستأنف بين الولايات المتحدة وإيران في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

والهدف من المحادثات المقبلة في فيينا هو حمل واشنطن وطهران على معاودة الامتثال لبنود الاتفاق النووي، الذي وضعت طهران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض مجموعة كبيرة من العقوبات وهو ما دفع إيران للشروع في انتهاك القيود النووية بعد ذلك بنحو عام.