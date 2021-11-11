الدفاع الروسية: إصابة جنديين سوريين في قصف بقذائف الهاون على إدلب السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 9 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، قال نائب رئيس المركز، اللواء البحري فاديم كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة " الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 5 في محافظة حلب و4 في محافظة إدلب".

وأضاف أنه في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان بجروح نتيجة قصف بقذائف الهاون من منطقة فطيرة على المواقع الحكومية في منطقة الملجة.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

تابع أحدث أخبار سوريا عبر سبوتنيك عربي.