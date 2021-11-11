ليبيا.. بدء إخراج 300 مرتزق من المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، البدء في إخراج 300 مرتزق أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

بنغازي– سبوتنيك. وقالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "انطلاقاً من حرص اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23/10/2020 ، في جنيف، قررت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إخراج عدد 300 فردا من المرتزقة المقاتلين الأجانب كدفعة أولى".

وأكدت أنه: "سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".

وأضاف البيان أن: "ذلك حرصا من القيادة على السيادة الوطنية والأمنية للأراضي الليبية ولطلب القيادة الفرنسية للقيادة العامة بشأن إطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمتواجدين في مناطق سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية وذلك كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأشارت اللجنة العسكرية 5+5 ، إلى أن "ذلك دعماً من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، على المضي قدما بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن وحتي تتحرر كافة الأراضي الليبية بعزيمة أبناء الوطن".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي؛ بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت (منطقة الهلال النفطي)، التي تضم أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.