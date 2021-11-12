المركز الثقافي الروسي في بيروت ينظم مؤتمرا عن الوجود المسيحي الأرثوذكسي في لبنان

عقد في المركز الثقافي الروسي في بيروت مؤتمر علمي ولاهوتي بعنوان "الوجود الأرثوذكسي الروسي على الأرض اللبنانية المقدسة"، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس أمطش الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بيروت.

وحضر الحفل عدد كبير من المطارنة والآباء من لبنان وروسيا وصربيا وتشيكيا والسفير الروسي في لبنان، السيد الكسندر روداكوف، ورئيس اللقاء الأرثوذكسي السيد مروان أبو فاضل وفعاليات دينية ومدنية وجمهور كبير من أبناء الجالية الروسية في لبنان.

وافتتح المؤتمر بكلمات عدة بدأت من رئيس الأمطش في لبنان، الأرشمندريت فيليب، رئيس "البيت الروسي" في بيروت فاديم زايتشكوف، سعادة سفير روسيا الإتحادية في لبنان السيد الكسندر روداكوف، ممثل بطريرك موسكو وعموم روسيا صاحب السيادة المطران أنطونيوس متروبوليت كورسون وأوروبا الغربية وغيرهم.

© صور من المدونين facebook/Iskandar Mansour Kfoury الوجود الأرثوذكسي الروسي على الأرض اللبنانية المقدسة

وتكلم خلال المؤتمر كل من البروفسور الأب فلاديسلاف تسيبين عضو الأكاديمية الروحية الموسكوبية الذي سرد تاريخ العلاقة بين كنيستي أنطاكية وروسيا في النصف الثاني من القرن العشرين مطلع القرن الحادي والعشرين.

كما ألقى مدير مكتب وكالة "تاس" في لبنان، ديمتري زيلينين، كلمة تطرق إلى موجة المهاجرين الروس الأوائل وعن الأمطش في بيروت، بالإضافة إلى مداخلة للباحثة تاتيانا بحر التي تناولت في بحثها عن موضوع مدافن الروس في مقابر لبنان.

كما تناول الدكتور، اسكندر كفوري، في حديثه المدارس المسكوبية في فلسطين ولبنان وسوريا.