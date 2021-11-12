خسائر قطاع الصناعة في سوريا خلال فترة الحرب تجاوزت 23 مليار دولار

كشف وزير الصناعة السوري زياد الصباغ، أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة الدولة السورية.

دمشق - سبوتنيك. وقال الصباغ في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجا للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة".

وتابع "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام".

وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها".

وحول خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، أجاب وزير الصناعة السوري بأن "هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة".

وأكد أن القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40 في المئة من كامل منشآت القطاع العام لا يمكن لدولة ترصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.

وأوضح "كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة، لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة، أو في حال كان هناك مشروع آخر له جدوى اقتصادية تخدم مصالح الدولة من الممكن اعتماده".

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