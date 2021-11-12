إعلام: مخطط لإقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وغزة 

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن هناك مخططا لإقامة منطقة صناعية مشتركة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأكدت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط لتنفيذ مشروع كبير، في الأسابيع الأخيرة، يقضي بإنشاء منطقة صناعية مشتركة لغزة ولإسرائيل، فيما تبحث تل أبيب في مدى أهمية وجدوى إقامة هذه المنطقة الصناعية على أنقاض منطقة إيرز الصناعية التي دمرها الجيش الإسرائيلي، في العام 2004، قبيل الانسحاب الأحادي الجانب من غزة، والذي جرى في العام التالي 2005.

ב-2004 ערב ההתנתקות, מדינת ישראל הרסה את אזור התעשיה ארז. האם בשנים הקרובות תקים ישראל על חורבות המפעלים את א.ת 'ארזים'?

שלב משמעותי בתכנון ועבודת מטה הסתיים.

הערכה: לא יעלה בקרוב לפתחה של החלטת הממשלה כאשר ברקע אין התקדמות בנוגע לשו"ן, אבל הכיוון לשםhttps://t.co/QugbLW0s1Z — Tal Lev-Ram (@tallevram) November 12, 2021

وذكرت الصحيفة أن مخطط إقامة المنطقة الصناعية في إيرز يفترض أن يتكون من مصانع وشركات إسرائيلية وعمال من قطاع غزة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش تلك الخطوة رغم تشجيع الجيش الإسرائيلي ورؤساء مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت أن إسرائيل سمحت، مؤخرا، بدخول حوالي 10 آلاف فلسطيني من قطاع غزة بتصاريح عمل إلى بلادها، حيث يمكن تنقلهم عبر حاجز إيرز نفسه، مشيرة إلى أنه مع الوصول إلى نقطة معينة تقضي بانتهاء الخطة ككل، ومدى إمكانية تنفيذ إقامة منطقة صناعية على معبر إيرز، فإن الحكومة الإسرائيلية يمكنها وقتها اتخاذ قرار التنفيذ الفعلي على الأرض.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه يقدر بتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية المخطط لها في إيرز "بيت حانون".

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