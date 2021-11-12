مدرسو تونس يبدؤون إضرابا عن العمل

يبدأ، اليوم الجمعة، مدرسو تونس في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية إضرابا عن العمل، استجابة لدعوى تبنتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

وحسب موقع نسمة التونسي فإن الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الأساسي يبدأ تنفيذه اليوم من أجل "المطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي".

وقد دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى هذا الإضراب على خلفية حادثة شهيرة تم خلالها اعتداء تلميذ على أستاذه في أحد المعاهد، مستخدما آلة حادة، وهو ما تسبب بإصابات بالغة، تم على إثرها نقل المدرس إلى العناية المركزة بالمستشفى.

ورغم دعوات العدول عن قرار الإضراب، أكدت الجامعة في بيان صادر عنها أنها متمسكة بتنفيذه، "مهما كانت النتائج والتكاليف دفاعا عن حرمة المؤسسة التربوية وصونا لكرامة الإطار التربوي وتمسكا بإصلاح تربوي جدي وعميق وشامل يعالج أزمة التربية والتعليم".

وكان اتحاد الشغل التونسي قد أصدر بيانا أمس الخميس دعا خلاله المدرسين والكوادر التربوية إلى عدم الإضراب عن العمل اليوم، مؤكدا أن مكتبه التنفيذي قد عقد اجتماعا طارئا، أمس شدد فيه على أن "الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة الأربعاء، لم تتّخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي في بيان له المدرسات والمدرسين بـ "تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصّة في المؤسّسات التربوية ومحيطها"، مشددا على ضرورة "تطوير العلاقة بين كافّة المتدخّلين في المجال التربوي"، مؤكدا دعمه لـ "مطالب مختلف أسلاك التربية والتعليم وتمسّكه بسنّ قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها".

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