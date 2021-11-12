إعلام: لعبة فيديو فلسطينية تثير رعب إسرائيل...فيديو

نشرت قناة عبرية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد للعبة فلسطينية، تحاكي عمليات ضد جنود إسرائيليين، تثير قلق تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، صباح اليوم الجمعة، بأن لعبة فيديو جديدة اسمها "فرسان الأقصى" تحاكي عمليات كر وفر بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين، عنوانها "فدائي".

وأكدت القناة العبرية أن اللعبة الفلسطينية الجديدة يفترض أن يتم تسويقها خلال الشهر المقبل، وهي تثير قلق ورعب إسرائيل، خاصة وأنها تشحذ الهمم الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي، وتناقش فكرة أن "المقاومة ليست إرهابا".

وأوضحت القناة العبرية أن اللعبة تعرض مواجهات بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وجنود إسرائيليين، وإسقاط طائرات واقتحام لمقار وهيئات إسرائيلية رئيسة، أهمها مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد".

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