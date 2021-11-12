صورة نادرة للملك فهد بن عبد العزيز خلال زيارة لمدرسة بريطانية قبل 67 عاما

تداولت صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة للعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، خلال زيارة لمدرسة بريطانية قبل 67 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للملك فهد بن عبد العزيز، أول أمس الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة نادرة من زيارة العاهل السعودي الراحل لمدرسة كيدز بروك، في العاصمة البريطانية لندن، في العام 1954.

صورة من زيارة #الملك_فهد رحمه الله عندما كان وزير المعارف آنذاك لمدرسة "كيدز بروك" في العاصمة البريطانية لندن، عام 1374هـ - 1954م pic.twitter.com/o4a9g6us7F — فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 10, 2021

وكانت زيارة الملك فهد للمدرسة البريطانية إبان توليه مهام وزارة المعارف السعودية، آنذاك، حيث ظهر في الصورة وهو يتحدث إلى إحدى الطالبات في المدرسة.

ويذكر أن الملك فهد تم تعيينه وزيرا للمعارف عام 1953، وبعدها بمنصب وزير الداخلية في العام 1962، في وقت تم تعيينه وليا للعهد في العام 1975، إلى أن بويع ملكا للمملكة بعد وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز، في العام 1982.

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