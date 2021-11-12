مصر للطيران: بلاغ بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتنا المتجهة من الدمام إلى القاهرة

أصدرت "مصر للطيران"، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا، بعد بلاغ بوجود قنبلة على إحدى طائراتها المتجهة من السعودية إلى مصر، أجبرها على العودة إلى مطار الدمام.

ووفقا لبيان الشركة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد مصدر مسؤول فيها أن رحلة الشركة رقم MS2688 التي عادت مرة أخرى إلي مطار الدمام قد هبطت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة علي متن الطائرة.

وأضاف البيان أنه بعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية للطائرة تبين أنه "تهديد كاذب".

وأكد البيان أن الطائرة أقلعت من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة وذلك بعد إنتهاء السلطات السعودية من كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها.

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