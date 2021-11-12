وزيرة البيئة التونسية تطالب بالاستفادة من الخبرات المصرية في المجال البيئي

طالبت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي بضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال البيئي.

وحسب بيان نشرته وزارة البيئة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم الاتفاق بين وزيرتي البيئة المصرية والتونسية على "تنظيم زيارات للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في إطار دعم التوجهات الوطنية لتونس في المجال البيئي".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة البيئة في تونس بنظيرتها المصرية ياسمين فؤاد خلال مشاركتهما في المؤتمر الـ26 للأمم المتحدة بمدينة غلاسكو.

وأوضح البيان أن الاجتماع "استعرض مختلف التجارب الناجحة في المجال البيئي لا سيما منها المتعلقة بمكافحة التلوث الهوائي والتصرف في النفايات ومكافحة التصحر".

ولفت إلى تثمين الوزيرة التونسية للمجهودات المصرية في مجال تغير المناخ، مثنية على دعوة مصر "احتضان مؤتمر 27 cop بشرم الشيخ، والذي يعتبر مكسبا للدول العربية و الإفريقية".

ودعت الشيخاوي إلى "ضرورة العمل في إطار الشراكة بين البلدين لدعم التعاون المؤسساتي بين الوزارتين ووضع برامج عمل مشتركة بين مختلف الهياكل للنهوض بالجانب البيئي ونقل التجربة المصرية في المجالات المذكورة".

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