حريق في مركز صيانة سيارات بالمدينة والدفاع المدني السعودي يتدخل

شَّب حريق هائل في مركز لصيانة السيارات بمنطقة المدينة، اليوم الجمعة، وتدخلت قوات الدفاع المدني السعودية لإخماده.

ونشر الدفاع المدني السعودي، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلاله بأنه تمكن من إخماد النيران التي اندلعت في مركز لصيانة السيارات، اليوم، بمنطقة المدينة المنورة.

أخمد مدني #المدينة_المنورة حريقاً نشب في مركز لصيانة السيارات ،ولم ينتج عنه إصابات -ولله الحمد - . pic.twitter.com/rXKK8Jwyia — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 12, 2021

وأكد الدفاع المدني السعودي أن قواته في المدينة المنورة أخمدت الحريق دون وقوع إصابات.

يذكر أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك السعودية قد نجح، أول أمس الأربعاء، في إخماد حريق اندلع في عمارة سكنية، وأنقذ مقيما محتجزا، وبعدها تم تقديم الرعاية الطبية للمقيم، عبر الجهات الطبية المختصة، وهو بصحة طيبة.

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