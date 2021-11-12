‏المنفي يجتمع في باريس بعضوين من لجنة 5+5

اجتمع ‏رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، بعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وحسب بيان أصدره المجلس الرئاسي ونشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اجتم المنفي بكل من مراجع العمامي، وأحمد أبوشحمة، عضوي اللجنة العسكرية المشتركة، المرافقين له للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا.

وأوضح البيان أن عضوي اللجنة أطلعا المنفي على آخر المستجدات على المستويين العسكري والأمني.

من جهته ثمن المنفي جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إخراج 300 مقاتل من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من البلاد كدفعة أولى، والاستمرار في دعم انسياب حركة المواطنين بالطريق الساحلي.

وحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي اللجنة على مواصلة جهودها من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.

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