مجندات سعوديات يقدمن عروضا عسكرية... فيديو

قدّمت مجندات سعوديات، عروضا عسكرية، أمام وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، يظهر قيام المجندات بأداء العروض العسكرية.

وأعرب السعوديون الذي تداولوا المقطع بشكل واسع، عن سعادتهم بوجود مثل تلك النساء في المملكة.

كما أظهر المقطع قيام إحدى المجندات، وهي تؤدي التحية العسكرية أمام الأمير عبد العزيز بن سعود.

يشار إلى تفقد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارة قام بها للمديرية.

وخلال الزيارة، دشن الوزير عددا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون بما يواكب الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن.

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