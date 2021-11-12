السعودية.. إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل شاحنة.. فيديو 

تمكنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل شاحنة بمنفذ الحديثة.

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مساء اليوم الجمعة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها نجاحها في إحباط محاولة تهريب ما يزيد عن 2.3 مليون حبة كبتاغون.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل تجويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر منفذ الحديثة.

🔗| https://t.co/VR6qLLegRs#زاتكا pic.twitter.com/z6WbH0JVec — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 12, 2021

وأوضحت الهيئة السعودية أنه عُثِر على هذه الكمية الكبيرة من حبات الكبتاغون مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر منفذ الحديثة، حيث حاول المهربون وضع هذه الحبوب داخل تجويف في أرضية الشاحنة، إذ عمدوا على تجهيز هذه الأرضية بهدف التهريب.

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