خلال لقائه السيسي... شارل ميشيل يثمن علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر

ثمن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية نشره على حسابه بموقع فيسبوك.

وأكد السيسي خلال اللقاء على "مكانة الاتحاد الأوروبي الهامة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط".

بدوره، ثمن ميشيل "العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر"، مؤكداً في هذا الصدد "اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي".

واستعرض اللقاء مختلف جوانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، و"التنسيق بينهما لاسيما فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن".

وأشاد المسؤول الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما انعكس على "وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016"، بحسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس المصري، اليوم الجمعة، في مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، وأن يجري محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.