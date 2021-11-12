ولي عهد الأردن يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

بعث ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، رسالة شُكر إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ووجه ولي عهد الأردن الشكر إلى الرئيس السيسي، ومصر، التي وصفها ببلد الأصالة ورمز التعايش والسلام.

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جاء ذلك في منشور للأمير الأردني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، تضمن مقطع فيديو، حول زيارته لمصر، لافتا إلى أنها لم تتوقف يوما عن كونها بلدا للطيبة.

كما عبّر الأمير الجسين بن عبد الله الثاني، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الضيافة، التي لمسها سموه خلال زيارة العمل الرسمية التي اختتمها الخميس للقاهرة.

وتابع: "لم تتوقف مِصر يومًا عن كونها بلدًا للطيبة والأصالة، ورمزًا للتعايش والسلام. شكرًا مِصر، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الضيافة".

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