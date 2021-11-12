التحالف العربي يعلن مقتل 105 من "أنصار الله" في 21 عملية بمأرب والبيضاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والبيضاء شمال شرقي ووسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، وفقا لما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صِرواح، غربي محافظة مأرب، والبيضاء، وسط البلاد".

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة".

وصعد التحالف العربي من عملياته المساندة للجيش اليمني في محافظة مأرب مع إحراز جماعة الحوثيين تقدمات ميدانية في المحافظة الغنية بالنفط، إذ أعلنت الجماعة، الثلاثاء الماضي، سيطرة مقاتليها على 12 مديرية بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد من أصل 14 في المحافظة خلال العمليات العسكرية المستمرة لها للشهر التاسع توالياً ضد الجيش اليمني، والوصول إلى قرب نقطة الفَلج على مدخل مدينة مأرب.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

وتستخدم جماعة الحوثيين محافظة البيضاء المحاذية لمحافظة مأرب في ارسال تعزيزاتها من المقاتلين والعتاد إلى المحافظة الغنية بالنفط.

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