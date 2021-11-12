الكويت... العثور على جثة شابة وافدة داخل دورة مياه مغلقة

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، بأن النيابة العامة تحقق في جريمة قتل شابة وافدة، عثر عليها داخل دورة مياه مغلقة.

ووجه وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة وافدة نيبالية للوقوف على أسباب وملابسات مايشتبه بعمل جنائي وراء الوفاة. وفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية.

وأبلغ مصدر أمني بأن الجثة تم العثور عليها في حمام مغلق، تم كسر الباب بواسطة مباحث الفروانية إثر بلاغ من خال المتوفاة .وتم تسجيل القضية اشتباه قتل .يذكر أن المتوفاة من مواليد 1989.

النيابة العامة تحقق في قضية جناية بعد العثور على جثة فتاة نيبالية ثلاثينية داخل حمام مغلق مطعونة بالرقبة بعد بلاغ من خالها. pic.twitter.com/y3cdk2XFYt — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2021

وتسجل الكويت باستمرار حالات عنف تتنوع المشاجرات الجماعية في الشوارع وعمليات طعن، أو حالات إطلاق نار تنتهي غالباً بالموت أو بالإصابة بعاهات مستديمة ما دفع ناشطين كثيرين إلى المطالبة بالإسراع في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.