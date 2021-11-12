"أصبح صوتا من الماضي"... تغريدة "غامضة" لقرقاش تثير حيرة متابعيه

فجرت تغريدة "غامضة" للمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، تساؤلات متابعيه، وأثارت حيرتهم، حول هوية الشخص الذي قصده فيها.

وكتب أنور قرقاش مساء اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر: "أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات".

وأضاف: "سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع".

أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 12, 2021

وتساءل مغردون عن هوية الشخص الذي قصده قرقاش في تغريدته، فيما لم يصدر عن الأخير أي توضيح.

وفي العاشر من فبراير/شباط من العام الجاري، تم إعفاء قرقاش من منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد 13 عاما قضاها في المنصب، وتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان، خلفا له.

ووقتها أعلن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، تعيين قرقاش مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات، عبر تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية.