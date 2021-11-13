سفير السعودية الأسبق في لبنان عبد العزيز خوجة يكشف عن 3 محاولات لاغتياله... فيديو

كشف سفير السعودية السابق لدى لبنان عبد العزيز خوجة، عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال أثناء عمله هناك في الفترة ما بين (2004 - 2009).

وقال عبد العزيز خوجة في مداخلة مع قناة "العربية"، إنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان، وذلك خلال عمله كسفير هناك.

#سؤال_مباشر | خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في #لبنان ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان خلال عملي كسفير.

د. عبد العزيز خوجة السفير السعودي الأسبق في لبنان للعربية#السعودية@khalid76 pic.twitter.com/Vt7EjMgba7 — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 12, 2021

وأضاف أنه لا يستطيع أن يتهم جهة محددة في لبنان بمسؤوليتها عن ذلك.

وعن الأزمة الحالية بين البلدين، أوضح السفير السعودي الأسبق لدى بيروت، أنه لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة.

#سؤال_مباشر | خوجة: لم أتصور يوماً أن التوتر مع #لبنان يصل إلى قطع العلاقات واللبنانيون طفح بهم الكيل من سيطرة #حزب_الله.

د. عبد العزيز خوجة السفير السعودي الأسبق في لبنان للعربية#السعودية@khalid76 pic.twitter.com/u3tlX4xUxx — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 12, 2021

وأفاد بأن حجم المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان منذ عام 1990، تقدر بأكثر من 72 مليار دولار.

واعتبر خوجة أن اللبنانيين قد طفح بهم الكيل من سيطرة "حزب الله" على لبنان، حسب تعبيره.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت عن مصدر سياسي مطلع على الاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قوله إن "مجلس الوزراء اللبناني يتبنى قاعدة لخريطة الطريق، ووضع مقاربة شاملة لإعادة لبنان إلى الحضن العربي"، مؤكدا أن الأولوية عند ميقاتي تكمن في مبادرة قرداحي للاستقالة كخيار أول.

وأوضح المصدر أن "عدم تجاوب قرداحي مع الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، سيضطر ميقاتي للجوء إلى خيار آخر بإقالته من الحكومة".

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