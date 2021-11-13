رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي رئيسة الوزراء التونسية في باريس

عقد، صباح اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان.

وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي والسفير التونسي لدى فرنسا محمد كريم الجموسي، حسبما ذكر بيان للمجلس الرئاسي الليبي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه.

وناقش الحضور ملف الانتخابات الليبية والملف الاقتصادي إلى جانب مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأكد المنفي أن أهم ما يجب التركيز عليه خلال الانتخابات القادمة هو إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن.