تفاصيل لقاء السفير الروسي بالقاهرة مع وزير السياحة المصري

التقى وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، اليوم السبت، بالسفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي والأثري بين البلدين.

وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، خلال اللقاء، أكد العناني على عمق العلاقات بين مصر وروسيا، والتعاون الذي تشهده في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

وفي الاجتماع، تم بحث آليات التعاون بين البلدين لدفع المزيد من الحركة السياحية إلى المقصد السياحي المصري والتعاون في مجال الحفائر الأثرية وتبادل الخبرات في مجال الترميم، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي والأثري.

بدوره، أشار السفير الروسي، إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين في العديد من المجالات واهتمام بلاده بتعزيز هذا التعاون الدائم.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلي مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، قال ممثلو قطاع السياحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن المواطنين الروس اشتروا جميع الجولات السياحية إلى المنتجعات في مصر، تقريبا للأسبوعين المقبلين.

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