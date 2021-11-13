ليبيا.. منظمات مجتمع مدني تجهز لأول مناظرة بين مرشحي الرئاسة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات

قالت منظمات مجتمع مدني ليبية إنها تجهز لإطلاق أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة في تاريخ البلاد، وسط ضغط دولي على السلطات المؤقتة والأطراف السياسية للالتزام بالموعد المحدد أواخر الشهر المقبل لإجراء الانتخابات وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان للجنة الليبية للمناظرات الرئاسية، وهو تجمع لمنظمات مدنية تعنى بتنظيم المناظرات، إنها ستنظم "أول ﻣﻨﺎظﺮات رﺋﺎﺳﯿﺔ ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ، تمنح المرشحين فرصا متساوية لعرض رؤاهم المتباينة"، لافتة إلى أنه "سيتم بث البرامج على الهواء مباشرة من خلال إشارة واحدة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام".

وقالت المنظمات إن مشروعها جاء بعد أشهر من التحضير عقدت خلالها اجتماعات عدة مع المفوضية الوطنية للانتخابات.

وبينت أن تشكيل اللجنة جاء إيمانا منها بأنه "لا توجد مؤسسة ليبية واحدة يمكنها بمفردها تنظيم مناظرات ذات مصداقية مع المرشحين قبل الانتخابات القادمة".

وشدد البيان على ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ "اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻨًﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻨﺎظﺮات دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، وأن ﯾكونوا ﻣﺴﺘﻘﻠين ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋن أي ﻻﻋﺒﯿن ﺳﯿﺎﺳﯿﯿن، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزيز معرفة المواطنين اﻟﻠﯿبيين ﺑمواقف المرشحين بشأن القضايا الرئيسية قبل الإدلاء بأصواتهم".

وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.