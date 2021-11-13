عائلة الأسير الفلسطيني الفسفوس: الأطباء أبلغوه أنه يقترب من الموت المفاجئ

كشفت عائلة كايد الفسفوس الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله عن تدهور بالغ في حالته الصحية.

وقالت عائلة الفسفوس إن الأطباء أبلغوه أنه "يقترب من الموت المفاجئ"، بحسب وكالة "معا".

وأوضحت العائلة أن الأطباء كشفوا عن ظهور علامات تدل على "وجود تجلط في الدم".

وبدأ الأسير الفلسطيني إضرابا عن الطعام منذ 122 يوما، وذلك للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية الأسير الفلسطيني الفسفوس في مستشفى "برزيلاي"، في ظل تدهور وضعه الصحي.

من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الفسفوس يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم الانتظام في دقات القلب.

كما يعاني من وخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، بالإضافة إلى آلام المختلفة، وهو ما يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت، في الرابع عشر من الشهر الماضي، قرارا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفلسطيني، كايد الفسفوس.

ويشار إلى أن الأسير الفسفوس، البالغ من العمر 31 عاما، من مدينة الخليل، اعتقله الجيش الإسرائيلي، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو أسير اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.