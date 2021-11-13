السعودية.. كائنان فطريان طليقان في أحياء الرياض.. والسلطات تتدخل

أكدت السلطات السعودية، اليوم السبت، أنها باشرت بلاغا ورد إليها بشأن وجود كائنين فطريين طليقين في أحد أحياء العاصمة، الرياض.

وأفاد الرائد رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن قواته باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني السعودي للعمليات الأمنية، يتعلق بوجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقَين في أحد أحياء الرياض.

القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر بلاغًا عن وجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقان في أحد أحياء مدينة الرياض.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/SdVGAmYrF5 — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 13, 2021

وأوضح المالكي أنه تمت مباشرة البلاغ بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مشيدا بالدور المهم للمواطنين والمقيمين بشأن الإبلاغ عن الكائنين الفطريين.

وشدد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على أن الأنظمة البيئية السعودية تمنع الاقتراب من هذه الكائنات الفطرية بالصيد، أو مطاردتها في المناطق البرية، أو حتى داخل الأحياء السكنية.

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