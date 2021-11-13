انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم النسائية

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

وأفادت قناة العربية، مساء اليوم السبت، بأن انطلاق الدوري السعودي للسيدات يأتي في سياق الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد السعودي لبرنامج دعم كرة القدم النسائية، وذلك منذ العام 2017.

وأكدت أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم سينطلق في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على مرحلتين لدوري المناطق في مرحلته الأولى، ويفترض أن يشارك في هذا الدوري 16 فريقا، على أن تقام مبارياته في ثلاث مدن سعودية، وهي الدمام والرياض وجدة، فيما سيكون نظام الدوري من دورين.

وأوضحت أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من مدينتي الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام، سيتأهلون إلى بطولة المملكة النهائية، المفترض إجراؤها بداية العام المقبل في مدينة جدة، ولكن هذه البطولة ستجرى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قد أكد في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إقامة هذا الدوري للسيدات، موضحا أنه "من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة".

كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

ستنطلق أول نسخة للدوري النسائي في خلال الأشهر القادمة ، وسيتم تطوير برامج أكثر لتسهيل ممارسة كرة القدم النسائية .#استراتيجية_الكرة_السعودية#قنوات_SSC pic.twitter.com/asdaW4t8JI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2021

وكشف رئيس الاتحاد أن هدفهم صناعة منتخب وطني يكون من أفضل عشرين منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2034، قائلا: "أبطالنا الموهوبون الذين يدرسون حالياً في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله".

وأقيم حفل إطلاق استراتيجية التحول بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وعدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية بالإضافة للفرنسي إيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول.

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