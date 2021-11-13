وزير الخارجية السعودي: ما قاله حسن نصر الله مقلق بالنسبة لنا

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إنه ليست هناك أزمة بين بلاده ولبنان، وإنما "هناك أزمة في لبنان".