وزير الخارجية السعودي: "الحوثيون" لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الحوثيون (أنصار الله) لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن.

وتابع، في في مقابلة مع "فرانس 24"، اليوم السبت: "لم ننسحب من اليمن ونقدم دعما لحكومته الشرعية وجيشه الوطني".

#الشرق_عاجل وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع فرانس 24: الحوثيون لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع #عاجل https://t.co/N0Z1pHFy60 — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) November 13, 2021

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مضيفا: "لكن الحوثيين لا يريدون الالتزام".

▶️ Saudi foreign minister: 'We will continue talks with Iran' https://t.co/xTBW0mBg4n pic.twitter.com/ZseCOAGS8m — FRANCE 24 English (@France24_en) November 13, 2021

وقال فيصل بن فرحان إن السعودية لطالما أكدت أنها والتحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الجمعة، ترحيبها بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات "أنصار الله" ضمن قائمة العقوبات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

لفتت الوكالة إلى أن الخارجية السعودية جددت التأكيد على استمرارها في دعم اليمن وحكومته الشرعية إضافة إلى دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وتدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا ضمن التحالف العربي، لمساعدتها على استعادة العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها "أنصار الله" منذ سنوات.

© Sputnik أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب

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