صادرات النفط الجزائري إلى إسبانيا ترتفع بنسبة 286%

سجلت صادرات الجزائر من المنتجات النفطية إلى إسبانيا ارتفاعا في الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع الطلب الأوروبي على مادة الغاز.

وأشارت وثيقة بيانات لهيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الاسبانية " CORES "، تتعلق بواردات البلاد من البترول الخام خلال شهر سبتمبر 2021، إلى أن الصادرات الجزائرية من البترول إلى إسبانيا تضاعفت بواقع 286 بالمائة، مقارنة بالشهرالماضي.

ووفق البيانات ذاتها فإن النفط الجزائري لم يكن يحظى خلال السنوات العشر الأخيرة باهتمام كبير من طرف إسبانيا، لكن الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة، وعلى سبيل المثال بلغت واردات إسبانيا من نفط صحارى بلند الجزائري نحو 248 ألف طن، بارتفاع قدر بـ286 بالمائة مقارنة بشهر أوت الماضي.

ووفق الوثيقة ذاتها فإن النفط الجزائري كسب حصة في السوق الاسبانية تقدر بـ5.5 بالمائة بالنسبة لشهر سبتمبر الماضي، بينما بلغت الحصة على أساس ينوي 2 بالمائة، بعد أن كانت في مستويات الحد الأدنى على الأقل في الأعوام العشرة الأخيرة.

ووسع النفط الجزائري حصته في إسبانيا على حساب النفط الروسي، حيث يبدو أن مدريد قد قطعت إمداداتها النفطية من هذا البلد في ظل أزمة الغاز والعقوبات الأوروبية على موسكو.

وإضافة للنفط، فقد غطت الإمدادات الجزائرية عبر شركة سوناطراك، حاجيات إسبانيا الغازية بنحو 48 خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق وثيقة لذات الهيئة الإسبانية، وحلت في صدارة موردي الغاز إلى هذا البلد الأوروبي وبفارق كبير عن أقرب المنافسين.