أمريكا تدين "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين في السودان

أعربت السفارة الأمريكية لدى السودان عن أسفها لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات في أوساط المتظاهرين السودانيين.

جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم، اليوم السبت، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال البيان: "تعرب سفارة الولايات المتحدة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين اليوم الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "تدين الاستخدام المفرط للقوة".

ويأتي البيان في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين في الخرطوم إلى 5 أشخاص.

وفي إطار متصل، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

The U.S. Embassy deeply regrets the loss of life and injuries of dozens of Sudanese citizens demonstrating today for freedom and democracy, and condemns the excessive use of force. pic.twitter.com/Xc2THpPEdK — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) November 13, 2021

​وأضافوا أن قوات الأمن طاردت المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالإجراءات التي قام بها الجيش في 25 أكتوبر الماضي.

ويذكر أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن عن مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وإعلان الطوارئ عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، لحل حكومته وتكوين حكومة جديدة من تكنوقراط.

وأصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم أمس (الخميس) عو إنشاء مجلس السيادة جديد، برئاسته ويضم 13 عضوا آخرين مع أرجأ ممثل شرق البلاد للمزيد من التشاور حوله.

وخرج آلاف المتظاهرين، المؤيدين لقوى الحرية والتغيير مجموعة (الميثاق الوطني)، طوال شهر أكتوبر الماضي واعتصموا أمام القصري الجمهوري، ينادون بحل حكومة رئيس الوزراء حمدوك، فيما خرج عشرات الإلاف أيضا في عدة مدن سودانية في 21 و 30 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منددين بقرارات قائد الجيش مما اعتبره انقلابا على سلطة شرعية.