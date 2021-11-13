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    سوريا تستعيد مقعدها في الاتحاد العام للمنتجين العرب

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    العالم العربي
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    بعد انقطاع لسنوات طويلة، استعادت سوريا عضويتها في الاتحاد العام للمنتجين العرب.

    وأصدر رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، قرارا بالموافقة على تجديد انضمام لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية بكوادرها الجديدة للاتحاد.

    كما نص القرار على تسمية المنتج السوري علي غالب عنيز، نائبا لرئيس الاتحاد العربي، وعضوا في مجلس إدارته، ممثلا عن قطاع الإنتاج في سوريا، بصفته رئيسا لمجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية.

    وأكد الصحفي السوري المتخصص في قطاع الدراما، وائل العدس، لـ "سبوتنيك" أن القرار يعني عودة الإنتاجات السورية للمشاركة في جميع الفعاليات التابعة لاتحاد المنتجين العرب، مشيرا إلى أن أول النشاطات في هذا السياق سيكون مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، الذي يعد سوقا مفتوحا لترويج الأعمال الفنية السورية.

    فنانة تشكيلية تعيد إحياء أصالة الريف السوري وتحوّل منزلها للوحة فنية، اللاذقية، سوريا
    © Sputnik . Monzer Said
    فنانة تشكيلية تعيد إحياء أصالة الريف السوري وتحول منزلها للوحة فنية... فيديو
    وتعليقا على القرار الذي سرى مفعوله منذ أول أمس، قال علي غالب عنيز لـ "سبوتنيك": "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير من السيد رئيس اتحاد المنتجين العرب في مصر الدكتور ابراهيم ابو ذكري، لقاء ما أولاه من اهتمام في إعطاء سورية صفة نائباَ لرئيس الاتحاد كما جرت العادة".

    ولفت (رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية) إلى أن العودة إلى اتحاد المنتجين العرب ينطوي على أهمية كبيرة في وصل المنتجين العرب فيما بينهم، منوها بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس، والدعم الذي يقدمه للجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا.

    وعبر عنيز عن آماله في نجاح قطاع الدراما السوري بقطف ثمار عودته إلى اتحاد المنتجين العرب في موسم رمضان القادم، مؤكدا أن "سوريا ستكون حاضرة في جميع المحافل الدولية والعربية بعد انتصارها".

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