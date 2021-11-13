مسؤول سعودي: رصدنا عددا كبيرا من المواقع الأثرية بالمنطقة الشرقية.. فيديو

أكد خالد الفريدة، مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية السعودية، اليوم السبت، رصد بلاده لعدد كبير من المواقع والمباني الأثرية في المنطقة.

وأجرت قناة الإخبارية، اليوم السبت، لقاء مع الفريدة، أوضح من خلاله أن المنطقة الشرقية بها عدد كبير من المباني والمواقع الأثرية، خاصة في أواسط المدن القديمة التاريخية، سواء في الأحساء أو الخبر أو الدمام.

فيديو | مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية لـ #نشرة_النهار:



رصدنا عددا كبيرا من المباني والمواقع الأثرية.. وستصبح منطقة وسط #الهفوف نقطة الجذب الرئيسة لجميع السياح في منطقة #الأحساء#الإخبارية pic.twitter.com/iEEszVgAVy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2021

وأفاد خالد الفريدة أن منطقة وسط الهفوف التاريخية بالمنطقة الشرقية توصف بأنها "نقطة جذب" سياحي، حيث يوجد بها العديد من المنشآت الدينية ممثلة في المساجد والتعليمية ممثلة في المدارس، فضلا عن النسيج العمراني المميز الذي يعكس حضارة المنطقة، ويتمثل في النسيج الزخرفي أو الجصي.

وذكر خالد الفريدة، مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية السعودية، أن قلب الأحساء النابض كان قديما ولا يزال محافظا على عدد كبير من البيوت والبراحات والسكك.

وشدد الفريدة على أن بلاده ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتسجيل الأماكن الأثرية بالأرقام وبالتصوير الجوي، وذلك بالتنسيق بين جهات سعودية مختلفة، فضلا عن الشروع في تطوير تلك الأماكن الأثرية التي تقع بالمنطقة الشرقية السعودية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

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