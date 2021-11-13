التحالف العربي ينشر فيديو لاستهداف أنصار الله في صرواح والبيضاء

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، لقطات مصورة أثناء عمليات استهداف لآليات وعناصر تقول إنها تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمني.

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف أن المقاطع لاستهداف الجماعة في مناطق صرواح والبيضاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال ال 24 ساعة الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/toD77a7ON3 — واس العام (@SPAregions) November 13, 2021

​وقال التحالف، في بيان له أمس الجمعة إنه "نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صِرواح، غربي محافظة مأرب، والبيضاء، وسط البلاد".

وأكد على أن "العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة".

وصعد التحالف العربي من عملياته المساندة للجيش اليمني في محافظة مأرب مع إحراز جماعة الحوثيين تقدمات ميدانية في المحافظة الغنية بالنفط، إذ أعلنت الجماعة، الثلاثاء الماضي، سيطرة مقاتليها على 12 مديرية بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد من أصل 14 في المحافظة خلال العمليات العسكرية المستمرة لها للشهر التاسع توالياً ضد الجيش اليمني، والوصول إلى قرب نقطة الفَلج على مدخل مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

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