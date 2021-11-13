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    سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر

    الصحة المصرية تضع خطة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

    © AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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    أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خطة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، مؤكدة على تقديم كافة الخدمات الإسعافية للمتضررين من موجة الطقس السيء والسيول التي تعرضت لها محافظة أسوان، جنوب البلاد، مساء أمس الجمعة.

    وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن مخزون الأمصال المضادة للدغ العقرب في محافظة أسوان فقط يبلغ 3350 جرعة، مشيرا إلى أن 503 تلقوا مواطنين للأمصال المضادة للدغ العقرب بأسوان، بعد تعرضهم للدغ العقارب التي هجرت جحورها بسبب السيول.

    وأكد الوزير "عدم حدوث أي وفيات ناتجة عن لدغ العقارب، وأن جميع الحالات التي تعرضت للدغ مستقرة وغادروا المستشفيات بعد تلقي الأمصال".

    ولفت إلى توافر مخزون استراتيجي كاف من الأمصال المضادة للدغ العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع تقلبات الطقس.

    عقرب
    © CC0 / Pixabay
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    وأكد الوزير توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع المحافظات، فضلا عن توافر أرصدة من جميع فصائل الدم ومشتقاته بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بالمحافظات.

    وكشف عبد الغفار تفاصيل خطة وزارة الصحة المصرية لمواجهة موجة التقلبات الجوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات.

    وقال الوزير إن الخطة شملت الدفع بـ2119 سيارة إسعاف، و48 سيارة دفع رباعي مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة في المحافظات المتوقع حدوث السيول بها، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمتضررين من السيول.

    وتابع أن الخطة "تضمنت رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة، مع التواصل المستمر بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، والتنسيق الدائم بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة".

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