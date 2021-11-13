الصحة المصرية تكشف حقيقة حدوث وفيات نتيجة لدغات العقارب

أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تلقي 503 مواطنين للأمصال المضادة للدغ العقرب في محافظة أسوان جنوبي البلاد، بعد تعرضهم للدغ العقارب التي هجرت جحورها بسبب السيول.

وأكد الوزير في بيان نشرته وزارة الصحة على حسابها بموقع فيسبوك عدم حدوث أي وفيات ناتجة عن لدغ العقارب.

وشدد عبد الغفار على توافر مخزون استراتيجي كاف من الأمصال المضادة للدغ العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعامل مع تقلبات الطقس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات.

وأوضح الوزير أن مخزون الأمصال المضادة للدغ العقرب في محافظة أسوان فقط يبلغ 3350 جرعة.

من جانبه، أكد علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، على المتابعة الدورية من قبل الوزارة للتأكد من توافر مخزون كاف من الأمصال المضادة للدغ العقرب في جميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت عيد إلى أن فرق الطب الوقائي تعمل على التخلص من الحيوانات النافقة، وتقوم بتوفير خطوط مياه نظيفة وآمنة، والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المكافحة المستمرة للحشرات وناقلات الأمراض؛ لحماية المواطنين من تفشي أي أمراض معدية.

وأهاب المواطنين بالتوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية، حال التعرض للدغ العقرب لتلقي اللقاح.

وبين أن أعراض اللدغ تتمثل في الشعور بألم شديد في موضع اللدغ بالإضافة إلى أعراض التسمم التي تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق والقيء والإسهال.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق اليوم أن هناك 425 حالة إصابة و3 وفيات بلدغات العقارب، في محافظة أسوان.

وشهدت محافظة أسوان عواصف شديدة مصحوبة بسيول، ما دفع العقارب في المناطق الصحراوية للخروج من جحورها تجاه المناطق السكنية، كما تسببت السيول في انهيار أجزاء من بعض المنازل.