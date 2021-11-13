مصر… "الطيران المدني" تشارك في معرض دبي للطيران

تشارك وزارة الطيران المدني المصري في معرض دبي الدولي للطيران 2021، الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد ويستمر حتى الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن وفد الطيران المدني ومصر للطيران غادر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 17 من معرض دبي للطيران.

وتعرض "مصر للطيران" في جناحها الدعائي جهودها في مجالات الصيانة والخدمات الأرضية والتدريب.

وزارة الطيران المدني تشارك في معرض Dubai Airshow 2021 https://t.co/ktWYbHKJ95 #اخبار_الطيران — الجمهورية اون لاين (@agomhuriaonline) November 13, 2021

ويعد معرض دبي للطيران من بين أهم معارض الطيران في العالم ويتم عقده كل عامين لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطيران إقليميا وعالميا.

وتشارك في المعرض 148 دولة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى الشركات والمهتمين بمجال الطيران.

© Sputnik 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في "معرض دبي للطيران"

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