الحوثي يهاجم أمريكا بعد حديث عن اقتحام سفارة واشنطن في صنعاء

هاجم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة، بعد حديث للخارجية الأمريكية عن اقتحام سفارة واشنطن في صنعاء.

وقال محمد الحوثي وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" لإدارة الدولة في مناطق سيطرة الجماعة، في تغريدة عبر "تويتر": "تم إخلاء السفارة من قبل الأمريكان، وبعد فترة تقريبا 2019 أعلنوا إيقاف رواتب الموظفين المحليين في اليمن، ثم يزعمون اقتحام سفارة مغلقة واعتقال الموظفين".

وأضاف: "سلموا رواتب الموظفين المحليين يا أمريكان، فمن الجحود قطع رواتب من قاموا بخدمتكم بأوضاع اليمن المأساوية، لقد تخليتم عنهم كما حصل بأفغانستان".

ويوم الخميس الماضي، دعت الولايات المتحدة، جماعة "أنصار الله" إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في سفارتها بصنعاء.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في صنعاء، مشيرا إلى اقتحام مسلحين من "أنصار الله" مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب في اليمن.

وأضاف أن

"موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم".

ودعا المتحدث، جماعة "أنصار الله"، إلى "إخلاء المقار فورا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها".

وغادرت معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، العاصمة صنعاء عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها ومعظم المحافظات في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وتقود السعودية، منذ آذار/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

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