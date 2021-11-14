إخلاء عشرات المنازل في إسرائيل بسبب الحرائق المشتعلة بالقرب من الحدود اللبنانية... فيديو وصور

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بإخلاء عشرات المنازل في بلدة إسرائيلية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، نتيجة لاشتعال الحرائق فيها.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم في أحراش أو غابات تقع في بلدة "معالوت ترشيحا" القريبة جدا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقررت الحكومة في تل أبيب إخلاء عشرات المنازل من قاطنيها، خوفا على أرواحهم.

השריפה במעלות תרשיחא: במקום פועלים 15 צוותי כיבוי אש ושישה מטוסי כיבוי. 11 צוותים נוספים בדרכם למקום

(אורלי אלקלעי, תיעוד מבצעי כב"ה צפון) pic.twitter.com/rS6CMCOILC — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2021

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن طواقم الإطفاء تعمل على إطفاء الحرائق المشتعلة منذ ساعات الصباح الباكر في بلدة "معالوت ترشيحا" بالمنطقة الشمالية للبلاد، مؤكدة وصول حوالي 6 طائرات إطفاء وعشرات الإطفائيين.

השריפה במעלות תרשיחא: הופעלה פקודת מכת אש מחוזית, 6 מטוסים ו-15 צוותי כיבוי במקום. 11 צוותים נוספים בדרכם pic.twitter.com/24Rkq6ysQ0 — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2021

وناشدت بلدية "معالوت ترشيحا" ببقاء المواطنين في الساحات الرياضية إلى حين الانتهاء من إطفاء الحرائق المشتعلة، وبقوة، خوفا على حياتهم، خاصة مع تعرض عشرات المنازل إلى أضرار بالغة، فضلا عن اشتعال النيران في إحدى السيارات وبعض المحال التجارية. في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة أخلت حوالي 100 منزل من سكانها، وأن أضرارا بالغة ألحقت في عدد من السيارات والمحال.

השריפה במעלות תרשיחא: כ-100 בתים פונו, נזק נגרם לרכב ולמספר בתי עסק — מעריב אונליין (@MaarivOnline) November 14, 2021

وبدورها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن أطقم المطافئ الأخرى في طريقها إلى بلدة "معالوت ترشيحا"، حيث يفترض وصول حوالي 15 أطقم أخرى للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة في البلدة منذ فجر اليوم، الأحد.

שריפה גדולה סמוך למעלות: תושבים פונו, נזק רב לרכוש | תיעוד מהזירהhttps://t.co/Nw6MftfwYu@nassar_furat pic.twitter.com/CO3b1aPVOq — החדשות - N12 (@N12News) November 14, 2021

ويشار إلى أن إسرائيل شهدت عدة حرائق في أماكن مختلفة، أمس السبت، نتج عنها تضرر مئات المنازل وإجبار البلاد على إخلاء المنازل من سكانها، حيث وقعت عدة حرائق مختلفة في أكتر من بلدة ومدينة، في الغابات والأحراش.

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